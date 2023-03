Axpo Italia supporta il lavoro di Fondazione Francesca Rava (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Nell'ambito del suo impegno per il sostegno alle persone e alle comunità, Axpo Italia ha deciso di supportare il lavoro della Fondazione Francesca Rava, che aiuta i minori e famiglie in condizioni di disagio, in Italia e nel mondo, tramite adozioni a distanza, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e volontariato, con il progetto 'The Power of Nature - Oltre la Superficie' di Stefano Guindani. Gli scatti del fotografo di fama internazionale e volontario della Fondazione, intendono celebrare l'Italia, unendo alla bellezza dei suoi elementi paesaggistici l'energia sottesa e la forza di quelli naturali, andando al di là di quanto è visibile ad occhio nudo. Tali caratteristiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Nell'ambito del suo impegno per il sostegno alle persone e alle comunità,ha deciso dire ildella, che aiuta i minori e famiglie in condizioni di disagio, ine nel mondo, tramite adozioni a distanza, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e volontariato, con il progetto 'The Power of Nature - Oltre la Superficie' di Stefano Guindani. Gli scatti del fotografo di fama internazionale e volontario della, intendono celebrare l', unendo alla bellezza dei suoi elementi paesaggistici l'energia sottesa e la forza di quelli naturali, andando al di là di quanto è visibile ad occhio nudo. Tali caratteristiche ...

