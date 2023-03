Avvolge il figlio nello scotch, i servizi sociali glielo tolgono (Di martedì 14 marzo 2023) La tiktoker con oltre 1 milione di follower, Savannah Glembin, ha avvolto suo figlio di 2 anni nella plastica. Il video su Tik Tok è diventato subito virale, scatenando la reazione indignata del web. E giungendo fino agli uffici deli assistenti sociali che hanno tolto il bambino ai genitori e hanno iniziato a indagare su possibili abusi da parte della coppia. Savannah Glembin poi ha deciso di eliminare il video incriminato e di pubblicarne un altro in cui racconta le conseguenze del suo filmato. Ma nonostante ciò sul web ci sono tante immagini della scena che ritraggono il piccolo avvolto dalla plastica mentre viene fatto cadere sul letto dal padre. La tiktoker in seguito ha ripercorso la vicenda e raccontato cosa è successo. "Ho pubblicato un video in cui io e mio marito giochiamo. È stato cancellato perché due persone pensavano che stessimo abusando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) La tiktoker con oltre 1 milione di follower, Savannah Glembin, ha avvolto suodi 2 anni nella plastica. Il video su Tik Tok è diventato subito virale, scatenando la reazione indignata del web. E giungendo fino agli uffici deli assistentiche hanno tolto il bambino ai genitori e hanno iniziato a indagare su possibili abusi da parte della coppia. Savannah Glembin poi ha deciso di eliminare il video incriminato e di pubblicarne un altro in cui racconta le conseguenze del suo filmato. Ma nonostante ciò sul web ci sono tante immagini della scena che ritraggono il piccolo avvolto dalla plastica mentre viene fatto cadere sul letto dal padre. La tiktoker in seguito ha ripercorso la vicenda e raccontato cosa è successo. "Ho pubblicato un video in cui io e mio marito giochiamo. È stato cancellato perché due persone pensavano che stessimo abusando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ro_co_fr : RT @andfranchini: Avvolge il figlio di 2 anni nella plastica per punirlo e pubblica il video su TikTok, i servizi sociali glielo tolgono: «… - albertamanzoni : Avvolge il figlio di 2 anni nella plastica per punirlo e pubblica il video su TikTok, i servizi sociali glielo tolg… - andfranchini : RT @andfranchini: Avvolge il figlio di 2 anni nella plastica per punirlo e pubblica il video su TikTok, i servizi sociali glielo tolgono: «… - infoitsalute : Tik Tok, avvolge il figlio nella plastica: i servizi sociali glielo tolgono - Chiardoni : Avvolge il figlio di 2 anni nella plastica per punirlo e pubblica il video su TikTok, i servizi sociali glielo tolg… -