Avvicinamento alla Viareggio Bastia Viareggio: barche a caccia del record (Di martedì 14 marzo 2023) Archiviata l'edizione dello scorso anno, riparte al Club Nautico Versilia l'organizzazione della Viareggio Bastia Viareggio. La regata ecosostenibile e plastic free andrà in scena dal 5 all'8 luglio 2023 e si svolge sotto l'egida della Federazione Italiana Vela, con la collaborazione di Navigo, Comune di Viareggio, iCare e Uvai, il patrocinio della Provincia di Lucca e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio. I premi in palio alla Viareggio Bastia Viareggio In questa nuova edizione, tutti i maxi yacht e le vele della Classe A del nuovo regolamento Altura Fiv (a seconda del rating, dai 40? ai 60?), si daranno battaglia nel ...

