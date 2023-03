AVoice – AAA cercasi Angeli in missione Terra – Roberta Roman Trio- jazz da Parigi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 marzo 2023) Nella mia vita mi sono imbattuto in situazioni strane e all’apparenza incomprensibili e, affascinato, mi sono lasciato andare alla corrente senza cercare di capire ma solo godere di quanto stavo vivendo. Mi è accaduto anche durante la diretta We Have a Dream in un collegamento con un’isola greca dove c’era un’artista che non voleva apparire, Carol che ha creato il progetto, con accanto un’amica chitarrista strepitosa,, che aha unda favola. Lasciati andare anche tu, guarda il video integrale che documenta questo collegamento dove c’è un brano, “Let your Angels fall”, cantato da una voce celestiale e due video del: “Libertango” di Astor Piazzolla e un medley registrato al ...