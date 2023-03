Avere più soldi rende più felici: l’incredibile esito (ovvio) della ricerca (Di martedì 14 marzo 2023) “Guadagnare di più ti rende felice! Quindi se non sei felice, probabilmente sei solo povero“. Questa potrebbe essere l’estrema sintesi declinata in chiave commedia americana (o drama coreano) di uno studio condotto dai ricercatori dell’Università della Pennsylvania e della Princeton University. In un momento di rivelazione che si potrebbe definire sarcasticamente epocale, gli scienziati hanno scoperto che la maggior parte delle persone è più felice quando guadagna di più. Qualcuno potrebbe ovviare: ma questa non era già l’ovvia conclusione che tutti sapevano da sempre? Probabilmente sì, ma gli studiosi volevano evidentemente essere sicuri e così hanno speso una considerevole quantità di tempo (e denaro, presumo) per giungere a questa rivoluzionaria scoperta. Tuttavia, a voler proprio trovare un elemento ... Leggi su fmag (Di martedì 14 marzo 2023) “Guadagnare di più tifelice! Quindi se non sei felice, probabilmente sei solo povero“. Questa potrebbe essere l’estrema sintesi declinata in chiave commedia americana (o drama coreano) di uno studio condotto daitori dell’UniversitàPennsylvania ePrinceton University. In un momento di rivelazione che si potrebbe definire sarcasticamente epocale, gli scienziati hanno scoperto che la maggior parte delle persone è più felice quando guadagna di più. Qualcuno potrebbe ovviare: ma questa non era già l’ovvia conclusione che tutti sapevano da sempre? Probabilmente sì, ma gli studiosi volevano evidentemente essere sicuri e così hanno speso una considerevole quantità di tempo (e denaro, presumo) per giungere a questa rivoluzionaria scoperta. Tuttavia, a voler proprio trovare un elemento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... demagistris : Sulla tragedia di Cutro la #meloni dice di avere la coscienza a posto, un’autoassoluzione che stride con i fatti og… - CarloVerdelli : E ancora. Più di mille migranti in balia dello Ionio. Intanto a Cutro i morti salgono a 73: ultima, una bambina di… - PiazzapulitaLA7 : 'Ho trovato una pagliacciata di fare un Consiglio dei ministri a Cutro. Qui siamo di fronte a una tragedia e mi pa… - AndyCage69 : Dopo avere incontrato la semplice dolcezza del tuo sguardo, il mondo non torna più quello di prima ma cambia in meg… - Gastone_derolla : @maurovanetti Se non capisci come può aiutare Putin spaccare un paese avversario e avere un governo più compiacente… -