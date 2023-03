Aurora Ramazzotti racconta tutto dell’attesa e dell’arrivo del suo bambino

Leggi su 361magazine

(Di martedì 14 marzo 2023)a Vanity Fairdel suoI dettagli Milano, 14 marzo 2023 –, che a brevissimo diventerà mamma, dopo mesi in cui ha condiviso pochissimo sui social della sua vita rispetto al solito, a Vanity Fairdel suo, gli ultimi momenti di noia «primadella cosa che non mi permetterà più di annoiarmi per il resto della mia vita», del rapporto con il compagno Goffredo Cerza e di come ha vissuto la gravidanza perchè «ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che fanno più ...