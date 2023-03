Aurora Ramazzotti racconta la gravidanza | Mia madre non si tiene | è come se avesse un figlio lei

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angela20235778 : Che bella che è Aurora Ramazzotti ???? - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Aurora Ramazzotti in copertina su Vanity Fair... Bah - leggoit : Aurora Ramazzotti: «Avrei voluto una figlia, ho paura a crescere un maschio. La gravidanza? Ho fatto fatica» - Mattiabuonocore : Aurora Ramazzotti in copertina su Vanity Fair... Bah - VanityFairIt : Dalla gravidanza all'amore per Goffredo Cerza, dal «sentirsi all'altezza» alla fortuna di avere due nonni molto ent… -

si svela in una nuova e profonda intervista per Vanity Fair, attraverso la quale parla della sua prima gravidanza. Per lei e il suo compagno Goffredo Cerza questo sarà il primo ...In attesa della nascita del suo primogenito,ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair nella quale ha raccontato alcuni lati inediti della sua vita privata. Poco più che maggiorenne la figlia di Eros e Michelle Hunziker ...Sarà mica che la sua storica amica ,, starà per partorire I tempi stringono e poi, quale amico non sarebbe in ansia per un evento così importante e, soprattutto, tanto atteso. ...

Aurora Ramazzotti e la foto della cameretta del bambino in arrivo, il dettaglio che fa infuriare i fan: «Così ilgazzettino.it

Conto alla rovescia per la nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti: a poche settimane dal lieto evento, l’influencer continua a tenere aggiornati i suoi follower sullo stato dei lavori della sua ...Manca poco alla nascita del suo primo figlio e Aurora Ramazzotti ha fatto un bilancio della gravidanza confidando anche alcune particolarità. Sembra essere solo questione di giorni, forse di ore, poi ...