Aurora Ramazzotti mostra la camera del nascituro sui social: i follower notano un dettaglio e la attaccano (Di martedì 14 marzo 2023) Conto alla rovescia per la nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti: a poche settimane dal lieto evento, l’influencer continua a tenere aggiornati i suoi follower sullo stato dei lavori della sua nuova casa. In una recente clip pubblicata su Instagram, ha mostrato a tutti la cameretta del bambino, scatenando però non poche polemiche nei commenti. Nel video si vedono un fasciatoio bianco e diversi peluche, oltre a un televisore appeso alla parete. Molti si sono espressi ritenendo che lo schermo possa essere dannoso e diseducativo per il bimbo, altri non hanno resistito al richiamo di polemizzare sulla posizione a loro modo di vedere “sbagliata” e “scomoda” del fasciatoio. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stata travolta da un tempesta di critiche, nonostante per lei sia ormai una ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023) Conto alla rovescia per la nascita del primo figlio di: a poche settimane dal lieto evento, l’influencer continua a tenere aggiornati i suoisullo stato dei lavori della sua nuova casa. In una recente clip pubblicata su Instagram, hato a tutti la cameretta del bambino, scatenando però non poche polemiche nei commenti. Nel video si vedono un fasciatoio bianco e diversi peluche, oltre a un televisore appeso alla parete. Molti si sono espressi ritenendo che lo schermo possa essere dannoso e diseducativo per il bimbo, altri non hanno resistito al richiamo di polemizzare sulla posizione a loro modo di vedere “sbagliata” e “scomoda” del fasciatoio. La figlia di Michelle Hunziker e Erosè stata travolta da un tempesta di critiche, nonostante per lei sia ormai una ...

