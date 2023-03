Aurora Ramazzotti | «Come si cresce un maschio»

(Di martedì 14 marzo 2023) Dalla gravidanza che «non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto» all'amore per Goffredo Cerza, dal «sentirsi all'altezza» alla fortuna di avere due nonni molto entusiasti: la content creator racconta per la prima volta la sua gravidanza alla vigilia della nascita del suo bambino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Aurora Ramazzotti mostra la camera del bebè ma un dettaglio fa infuriare i fan: “Non va bene così” - Radio105 : Un'altra lezione di ’accettazione di sè' by Aurora Ramazzotti ?? #AuroraRamazzotti #BodyPositivity - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, quando partorisce? Ecco la foto della cameretta del bambino in arrivo, ma i fan si infuriano: «C… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti vicina al parto: la foto della cameretta del bambino - infoitcultura : Aurora Ramazzotti prova il nuovo filtro TikTok ‘Glamour Audace’ -

La showgirl inganna l'attesa del parto continuando ad essere molto attiva sui social ...L'influencer sta per dare alla luce il suo primo figlio e la casa è pronta per accoglierloè a un passo dal parto e nella casa milanese che condivide con Goffredo Cerza è tutto pronto per accogliere il bebè. L'influencer ha pubblicato sui Instagram alcuni scatti della ...Gabrio Tullio è l'unico figlio maschio di Eros, dopo la primogenitae l'altra figlia avuta sempre dalla modella, Raffaela Maria. Fedez, capelli rasati a zero e addio al biondo ...

Aurora Ramazzotti e la foto della cameretta del bambino in arrivo, il dettaglio che fa infuriare i fan: «Così ilgazzettino.it

Aurora Ramazzotti, che a brevissimo diventerà mamma, dopo mesi in cui ha condiviso pochissimo sui social della sua vita rispetto al solito, a Vanity Fair racconta tutto dell’attesa e dell’arrivo del ...Aurora Ramazzotti ha mostrato sui social la futura camera del bambino: sui social, però, notano dei dettagli ed è pioggia di critiche.