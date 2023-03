Aurora Ramazzotti | «Cavolo | divento mamma!»

Leggi su gqitalia

(Di martedì 14 marzo 2023), che a brevissimo diventerà mamma, dopo mesi in cui ha condiviso pochissimo sui social della sua vita rispetto al solito, a Vanity Fair racconta tutto dell’attesa e dell’arrivo del suo bambino, gli ultimi momenti di noia «prima dell’arrivo della cosa che non mi permetterà più di annoiarmi per il resto della mia vita», del rapporto con il compagno Goffredo Cerza e di come ha vissuto la gravidanza perchè «ci sono quelle che adorano essere incinte – come mia madre – e altre, come me, che fanno più fatica: non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita». Come sono stati i primi tre mesi? «Duri. Non solo perché ho avuto molte nausee, ma anche perché la gente mi fermava per strada e mi chiedeva di tutto. Io non volevo parlarne, ma sorridevo lo stesso». Che cosa le chiedevano? «Le solite cose: ...