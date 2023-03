Aurora Ramazzotti | «Avrei voluto una figlia | ho paura a crescere un maschio La gravidanza? Ho fatto fatica»

ha mostrato sui social la futura camera del bambino: sui social, però, notano dei dettagli ed è pioggia di critiche. Ormai non manca più molto tempo al parto di, ..., che a brevissimo diventerà mamma, dopo mesi in cui ha condiviso pochissimo sui social della sua vita rispetto al solito, a Vanity Fair racconta tutto dell'attesa e dell'arrivo del ...La showgirl inganna l'attesa del parto continuando ad essere molto attiva sui social ...

Aurora Ramazzotti e la foto della cameretta del bambino in arrivo, il dettaglio che fa infuriare i fan: «Così ilgazzettino.it

Uno stato d'animo che porta a riflettere. Sarà mica che la sua storica amica, Aurora Ramazzotti, starà per partorire I tempi stringono e poi, quale amico non sarebbe in ansia per un evento così ...Dalla gravidanza che «non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto» all'amore per Goffredo Cerza, dal «sentirsi all'altezza» alla fortuna di avere due nonni molto entusiasti: la content c ...