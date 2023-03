Aumenti stipendi scuola in arrivo nel cedolino NoiPa marzo 2023: arretrati anche per i supplenti e personale Covid (Di martedì 14 marzo 2023) Aumenti stipendi scuola sono in arrivo nel cedolino NoiPa di marzo 2023 con il pagamento di arretrati anche per i supplenti e il personale Covid. È quanto deriva dal via libera dato dalla Ragioneria Generale dello Stato all’utilizzo dei 300 milioni di euro, risorse che – da piccoli progetti per la formazione degli insegnanti – ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023)sono inneldicon il pagamento diper ie il. È quanto deriva dal via libera dato dalla Ragioneria Generale dello Stato all’utilizzo dei 300 milioni di euro, risorse che – da piccoli progetti per la formazione degli insegnanti – ... TAG24.

