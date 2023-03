Aumentano le donne occupate nella sanità pubblica, ma non le dirigenti (Di martedì 14 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il settore pubblico sanitario ha storicamente una maggiore partecipazione femminile: si è passati, infatti, dal 59% delle donne occupate nel 2001 al 68% del 2020. E' quanto emerge dal primo Rapporto dell'Osservatorio sull'equità di genere della leadership in sanità, nato dalla collaborazione tra la Luiss Business School e l'associazione Leads – donne Leader in sanità – con l'obiettivo di monitorare e favorire la parità di genere nella leadership partendo dal concetto di equa rappresentanza, per chi ricopre ruoli di primo piano nel settore pubblico o in quello privato, come elemento fondante di equità e sviluppo sostenibile degli operatori del settore e della società più in generale. L'Osservatorio elabora il Gender Leadership Index in Health che misura il rapporto ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il settore pubblico sanitario ha storicamente una maggiore partecipazione femminile: si è passati, infatti, dal 59% dellenel 2001 al 68% del 2020. E' quanto emerge dal primo Rapporto dell'Osservatorio sull'equità di genere della leadership in, nato dalla collaborazione tra la Luiss Business School e l'associazione Leads –Leader in– con l'obiettivo di monitorare e favorire la parità di genereleadership partendo dal concetto di equa rappresentanza, per chi ricopre ruoli di primo piano nel settore pubblico o in quello privato, come elemento fondante di equità e sviluppo sostenibile degli operatori del settore e della società più in generale. L'Osservatorio elabora il Gender Leadership Index in Health che misura il rapporto ...

