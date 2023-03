Aumentano gli stipendi Non è per tutti però

Leggi su formatonews

(Di martedì 14 marzo 2023) La delibera del Tribunale di Palazzo Madama annuncia gli aumenti dio. Anche per gli ex parlamentari condannati in via definitiva. Si tratta di un aumento di 377 euro che riguarda gliagli ex parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana e non solo. Va precisato che non sono gli unici infatti a beneficiare degli aumenti dio per combattere l’inflazione, anche altre regioni sono in ballo come Liguria, Toscana, Umbria e Trentino Alto Adige in cui sono stati allineati gligli. Non e? perpero? – Formatonews.itCosa accade quindi nello specifico? Va precisato che da una parte chi può contare, anche dopo avere ricevuto delle condanne, di ricchi assegni mensili e premi, dall’altra ci sono ...