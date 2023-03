Audi - Q4 e Q4 Sportback e-tron | cosa cambia con l' aggiornamento 3 2

(Di martedì 14 marzo 2023) L'trong> ha sviluppato unper le sue Suv elettriche medie, Q4 e Q4trong> e-. Le novità incluse nel software 3.2 sono introdotte sulle vetture model year 2023 e saranno disponibili anche per quelle già consegnate con un passaggio in concessionaria: in futuro, a seguito di questo upgrade gli aggiornamenti potranno essere scaricati direttamente dalla vettura grazie al sistema over-the-air. Ricariche a 135 kW con Plug & Charge. Il primo e più importante miglioramento che deriva dal nuovo software riguarda la ricarica: per le auto con accumulatore da 82 kW viene resa disponibile la ricarica rapida a 135 kW ed è possibile impostare dall'infotainment una percentuale massima di rifornimento. Inoltre, per semplificare le procedure viene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gigibeltrame : Audi aggiorna Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron al software 3.2 #digilosofia - SelecarIT : ???????? ???? ?????? ??.?? ???????? ?? ???????????? ??-???????? ???????????????? ??????????, del 2018, € ????.??????, Elettrica/Benzina, cambio Automatico, col… - SelecarIT : ???????? ???? ?????? ???? ???????? ?? ???????????? ???????????????? ????????????????, NUOVO, Elettrica/Benzina, cambio Automatico, colore Bianco Ghiaccia… - fisco24_info : Auto elettriche Audi, la gamma Q4 e-tron si arricchisce di nuovi servizi e più potenza di ricarica: Il marchio dei… - AutoaronaIT : ???????? ???? ?????? ???? ???????? ?? ???????????? ??????????????, del 2019, € ????.??????, Benzina, cambio Automatico, colore Bianco Metallizzato… -

Arriva il nuovo software 3.2 per leQ4 e - tron e Q4 e - tron. Presente nei modelli 2023, verrà fornito anche alle vetture costruite in precedenza. Tra le nuove funzionalità troviamo gli aggiornamenti software over - ...L'aggiornamento software dedicato adQ4 e - tron eQ4e - tron consente un incremento sino a 135 kW della potenza massima di ricarica in corrente continua (DC) delle varianti con ...Non sarebbe comunque un modello destinato a grandi numeri di vendita, perché ha un prezzo superiore rispetto alle proposte simili per potenza e prestazioni di(S3), BMW (M135i) e ...

Audi A3 Sportback: il facelift si mostra senza alcun camuffamento ... MotoriSuMotori

DIV02,DIV54,EMI10,FRE02,ICO10,ICO15,ICO20,ICO30,LUX03,LUX66,LUX75,LUX80,LUX90,RUO60,SED02,SED10,SER15,SER16,SER62,SIC01,SIC02,SIC10,SIC14,SIC18,SIC50,SIC60,SIC70 ...Arriva il nuovo software 3.2 per le Audi Q4 e-tron e Q4 e-tron Sportback. Presente nei modelli 2023, verrà fornito anche alle vetture costruite in precedenza. (ANSA) ...