Attilio Romita si sposa: “Ho fatto la proposta a Mimma” (Di martedì 14 marzo 2023) Attilio Romita si sposa con Mimma Fusco. Il giornalista lo ha annunciato nel corso della puntata del 13 marzo del GF Vip. Ecco cosa ha svelato e quando avverranno le nozze. Attilio Romita si sposa con Mimma Fusco: tutti i dettagli Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip 7, Attilio Romita è stato uno dei principali ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023)siconFusco. Il giornalista lo ha annunciato nel corso della puntata del 13 marzo del GF Vip. Ecco cosa ha svelato e quando avverranno le nozze.siconFusco: tutti i dettagli Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip 7,è stato uno dei principali ... TAG24.

