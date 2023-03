Attilio Romita annuncia le nozze con Mimma al GF Vip (Di martedì 14 marzo 2023) Stasera al GF Vip Attilio Romita ha annunciato e confermato le nozze con la compagna Mimma e vorrebbe due vipponi come testimoni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 14 marzo 2023) Stasera al GF Viphato e confermato lecon la compagnae vorrebbe due vipponi come testimoni L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questa sera i riflettori sono tutti puntati su #GFVIPPARTY GALA NIGHT ?? Tra gli ospiti esclusivi avremo: Sonia Brug… - felicity0073 : @miportialmare Ci pensi che Attilio romita che da dei mafiosi e squadristi è rimasto in casa ed Edoardo per un panino é stato squalificato - mgiopas : RT @miportialmare: Ci pensate che Attilio Romita è in studio ed Edoardo Donnamaria no? Io non ho parole #drojette #gfvip - LallaBabi70 : RT @MoHope97: Antonino che scopre da una pagina di CHI di dover essere il testimone di Attilio Romita io me lo immagino così #gfvip #ginto… - RossellaAspro : RT @MoHope97: Antonino che scopre da una pagina di CHI di dover essere il testimone di Attilio Romita io me lo immagino così #gfvip #ginto… -