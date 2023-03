“Attenti ai vostri figli”. Un gesto banale che può essere fatale: l’allarme choc della pediatra (Di martedì 14 marzo 2023) La star di TikTok lancia l’allarme per i bambini. Nei giorni scorsi si è verificata una tragedia a Ghizzole di Montegaldella, in provincia di Vicenza. Un bambino di 7 anni appena compiuti, Alessandro Di Lorenzo Antinori, è morto dopo aver morso un palloncino che gli è esploso in bocca soffocandolo. La nonna ha subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo era tardi. Il bambino è stato trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in coma. Due giorni dopo è stata dichiarata la morte cerebrale. Adesso Nikki Jurcutz, star di TikTok che nella vita fa il paramedico, ha voluto lanciare un allarme proprio su questa vicenda. Nella sua esperienza lavorativa Nikki ha avuto a che fare con numerosi incidenti del genere e ha dichiarato: “Sono la principale causa di soffocamento mortale in tutto il mondo“. La donna ha voluto mettere in guardia i genitori sulle ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 marzo 2023) La star di TikTok lanciaper i bambini. Nei giorni scorsi si è verificata una tragedia a Ghizzole di Montegal, in provincia di Vicenza. Un bambino di 7 anni appena compiuti, Alessandro Di Lorenzo Antinori, è morto dopo aver morso un palloncino che gli è esploso in bocca soffocandolo. La nonna ha subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo era tardi. Il bambino è stato trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in coma. Due giorni dopo è stata dichiarata la morte cerebrale. Adesso Nikki Jurcutz, star di TikTok che nella vita fa il paramedico, ha voluto lanciare un allarme proprio su questa vicenda. Nella sua esperienza lavorativa Nikki ha avuto a che fare con numerosi incidenti del genere e ha dichiarato: “Sono la principale causa di soffocamento mortale in tutto il mondo“. La donna ha voluto mettere in guardia i genitori sulle ...

