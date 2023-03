ATP Indian Wells 2023, Wawrinka l’avversario di Sinner. Ok Alcaraz e Fritz, Paul elimina Hurkacz (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di ottavi di finale ad Indian Wells. In nottata Jannik Sinner ha fatto il suo dovere battendo Adrian Mannarino, e agli ottavi di finale lo aspetta Stan Wawrinka, artefice dell’inaspettata eliminazione del danese Holger Rune. Partita bella e frizzante, dove il numero 7 ha fatto alquanto fatica ad essere costante, causa anche un problema alla spalla nel secondo set, e pagando un inizio ad handicap, perdendo malamente la prima frazione a causa di ben 15 errori gratuiti. Permettendo così di mettere in partita il vecchio leone svizzero, che rimane attaccato alla partita e non la molla più, fino al break decisivo nell’undicesimo gioco della terza frazione. L’elvetico riaffronterà Jannik per la quinta volta in carriera: bilancio sul 2-2, con l’ultimo match svoltosi poco meno di un mese fa a Rotterdam, ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di ottavi di finale ad. In nottata Jannikha fatto il suo dovere battendo Adrian Mannarino, e agli ottavi di finale lo aspetta Stan, artefice dell’inaspettatazione del danese Holger Rune. Partita bella e frizzante, dove il numero 7 ha fatto alquanto fatica ad essere costante, causa anche un problema alla spalla nel secondo set, e pagando un inizio ad handicap, perdendo malamente la prima frazione a causa di ben 15 errori gratuiti. Permettendo così di mettere in partita il vecchio leone svizzero, che rimane attaccato alla partita e non la molla più, fino al break decisivo nell’undicesimo gioco della terza frazione. L’elvetico riaffronterà Jannik per la quinta volta in carriera: bilancio sul 2-2, con l’ultimo match svoltosi poco meno di un mese fa a Rotterdam, ...

