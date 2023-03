ATP Indian Wells 2023: Jannik Sinner vince una partita scorbutica con Mannarino e accede agli ottavi (Di martedì 14 marzo 2023) Jannik Sinner entra negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023. Per l’altoatesino vittoria importante nei confronti del francese Adrian Mannarino: non bello il confronto, ma quel che conta è andare avanti e lui lo fa. 7-6 (7) 6-4 il punteggio finale che spedisce il numero 1 d’Italia verso il confronto con lo svizzero Stan Wawrinka, che ha eliminato il danese Holger Rune in uno degli ormai molti confronti generazionali affrontati dall’ex tre volte vincitore Slam. Il primo set non si distingue per bellezza, dal momento che i due si ritrovano a effettuare un gran numero di errori, con pochi vincenti. Ed è un po’ la partita che vuole Mannarino, anche se il transalpino è costretto ai vantaggi già nel ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023)entra neglidi finale del Masters 1000 di. Per l’altoatesino vittoria importante nei confronti del francese Adrian: non bello il confronto, ma quel che conta è andare avanti e lui lo fa. 7-6 (7) 6-4 il punteggio finale che spedisce il numero 1 d’Italia verso il confronto con lo svizzero Stan Wawrinka, che ha eliminato il danese Holger Rune in uno degli ormai molti confronti generazionali affrontati dall’ex tre volte vincitore Slam. Il primo set non si distingue per bellezza, dal momento che i due si ritrovano a effettuare un gran numero di errori, con pochinti. Ed è un po’ lache vuole, anche se il transalpino è costretto ai vantaggi già nel ...

