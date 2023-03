ATP Indian Wells 2023, Jannik Sinner: “Partita complicata contro Mannarino. Wawrinka? Mi piacciono le sfide” (Di martedì 14 marzo 2023) Una Partita rognosa per Jannik Sinner. L’altoatesino è uscito vittorioso dal confronto valido per il terzo turno del Masters1000 di Indian Wells 2023 contro il francese Adrian Mannarino, giustiziere nel secondo round di Lorenzo Musetti. Sinner l’ha spuntata con il punteggio di 7-6 (7) 6-4, annullando un set-point nel tie-break della prima frazione e trovando il modo di strappare per la prima volta il servizio al rivale nel momento più opportuno, ovvero nel nono game del secondo parziale. Un match in cui il vento ha influito nello sviluppo dello scambio, non a caso da ambo le parti ci sono stati non pochi errori. Un incontro “sporco”, come si suol dire in gergo, nel quale Jannik è stato in grado di ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Unarognosa per. L’altoatesino è uscito vittorioso dal confronto valido per il terzo turno del Masters1000 diil francese Adrian, giustiziere nel secondo round di Lorenzo Musetti.l’ha spuntata con il punteggio di 7-6 (7) 6-4, annullando un set-point nel tie-break della prima frazione e trovando il modo di strappare per la prima volta il servizio al rivale nel momento più opportuno, ovvero nel nono game del secondo parziale. Un match in cui il vento ha influito nello sviluppo dello scambio, non a caso da ambo le parti ci sono stati non pochi errori. Un in“sporco”, come si suol dire in gergo, nel qualeè stato in grado di ...

