(Di martedì 14 marzo 2023) Il sacro fuoco è ancora acceso., uomo da tre vittorie Slam, ha ancora voglia di dimostrare qualcosa. Nel deserto della California il rumore fragoroso del suo rovescio a una mano si nota in maniera chiara e, come nei tempi in cui a cadere sotto i suoi colpi erano anche i “mostri” del tennis, l’obiettivo èdi continuare nell’avventura con decisione. Ha impressionato, a segno contro chi forse credeva di vincere con margine. Ci si riferisce al giovane top-10, Holger Rune, piegato sul punteggio di 6-2 6-7 (5) 7-5. Storie tese tra i due, visto quanto accaduto nel momento della stretta di mano e alcuni mesi fa a Parigi-Bercy. Del resto, il danese è noto per il suo essere, a volte, sopra le righe e controqueste caratteristiche si sono confermate. Ecco che per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS… - OA_Sport : ATP Indian Wells 2023: Jannik Sinner, attento! Stan Wawrinka non sarà quello di Rotterdam - - Gazzetta_it : #IndianWells, #Alcaraz batte Griekspoor e approda agli ottavi. Avanza anche Fritz - infoitsport : ATP Indian Wells 2023: Jannik Sinner vince una partita scorbutica con Mannarino e accede agli ottavi - infoitsport : ATP Indian Wells 2023, Jannik Sinner: “Partita complicata contro Mannarino. Wawrinka? Mi piacciono le sfide” -

Interviste Tennis Non è decisamente un momento positivo per Lorenzo Musetti nel circuito. La stagione 2023 non è cominciata nel migliore dei modi e il nativo di Carrara non è ancora ...di...Wells su Sky: il programma di oggi su Sky ore 18.45 - "Studio Tennis" su Sky Sport ...1.30 alle 3 anche Sky Sport Uno) FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanenti CLASSIFICA...Il tennista azzurro, Jannik Sinner , approda agli ottavi di finale del Masters 1000 diWells 2023 , battendo in due set il francese Adrian Mannarino . L'altoatesino ha vinto con il punteggio di 7 - 6 6 - 4 , giocando un match solido al servizio e concedendo poche chances all'...

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 Indian Wells, per il terzo anno di fila, battendo in due set (7-6, 6-4) il francese Adrian ...Reigning Wimbledon champion Elena Rybakina punched her ticket to the fourth round at Indian Wells on Monday with a 6-3, 7-5 victory over former champion Paula Badosa.