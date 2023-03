ATP Indian Wells 2023, Fabio Fognini e Simone Bolelli approdano ai quarti di finale del torneo di doppio! (Di martedì 14 marzo 2023) L’avventura continua. Nel deserto della California, si sa, le condizioni climatiche sono particolari e nel caso odierno vento e umidità la fanno da padroni. Difficile adattarsi ed esprimere un tennis scintillante in maniera costante. Missione compiuta per Fabio Fognini e Simone Bolelli, vittoriosi negli ottavi di finale del doppio del Masters1000 di Indian Wells 2023 contro il duo americano formato da Mackenzie McDonald e da Austin Krajicek con il punteggio di 1-6 6-3 10-5. Un successo in rimonta, dopo 1 ora e 18 minuti di partita, in cui i due azzurri sono stati capaci di alzare sensibilmente il proprio livello dal secondo parziale, mettendo in mostra un repertorio di colpi notevole. Nei quarti di finale ci sarà una ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) L’avventura continua. Nel deserto della California, si sa, le condizioni climatiche sono particolari e nel caso odierno vento e umidità la fanno da padroni. Difficile adattarsi ed esprimere un tennis scintillante in maniera costante. Missione compiuta per, vittoriosi negli ottavi didel doppio del Masters1000 dicontro il duo americano formato da Mackenzie McDonald e da Austin Krajicek con il punteggio di 1-6 6-3 10-5. Un successo in rimonta, dopo 1 ora e 18 minuti di partita, in cui i due azzurri sono stati capaci di alzare sensibilmente il proprio livello dal secondo parziale, mettendo in mostra un repertorio di colpi notevole. Neidici sarà una ...

