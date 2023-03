Atletica, Tortu: “Nessuno ha il posto garantito in staffetta, bisogna guadagnarselo” (Di martedì 14 marzo 2023) “Cinquecento giorni sembrano tanti, ma manca in realtà davvero poco all’Olimpiade. Inizio a sentire un po’ di tensione e naturalmente anche gioia nel prepararmi”. Così l’oro olimpico della staffetta 4×100 di Tokyo 2020, Filippo Tortu, a margine dell’evento organizzato al Parco del Colle Oppio di Roma in occasione dei 500 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Ambasciata di Francia in Italia, il Coni e il Ministero per lo sport e i giovani si sono uniti per partecipare alla staffetta virtuale che ha coinvolto 116 Paesi. “La mia preparazione sta andando bene e inizierò a gareggiare a inizio maggio. Il raduno di Roma è stato utile e ci stiamo allenando con la staffetta – ha proseguito Tortu -. Ceccarelli? Dopo l’impresa che ha fatto si sta un po’ riposando, ma era importante iniziare a ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) “Cinquecento giorni sembrano tanti, ma manca in realtà davvero poco all’Olimpiade. Inizio a sentire un po’ di tensione e naturalmente anche gioia nel prepararmi”. Così l’oro olimpico della4×100 di Tokyo 2020, Filippo, a margine dell’evento organizzato al Parco del Colle Oppio di Roma in occasione dei 500 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Ambasciata di Francia in Italia, il Coni e il Ministero per lo sport e i giovani si sono uniti per partecipare allavirtuale che ha coinvolto 116 Paesi. “La mia preparazione sta andando bene e inizierò a gareggiare a inizio maggio. Il raduno di Roma è stato utile e ci stiamo allenando con la– ha proseguito-. Ceccarelli? Dopo l’impresa che ha fatto si sta un po’ riposando, ma era importante iniziare a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Atletica, #Tortu: “Nessuno ha il posto garantito in staffetta, bisogna guadagnarselo” - zizionice : RT @OA_Sport: Atletica, la 4×100 si ritrova! L’Italia dei Campioni Olimpici in raduno con Jacobs, Tortu e la novità Ceccarelli - https://t.… - Sport_Fair : La 4x100 si ritrova a Roma per il raduno: #Jacobs, #Tortu e la novità #Ceccarelli, reduce dal trionfo agli Europei… - OA_Sport : Atletica, la 4×100 si ritrova! L’Italia dei Campioni Olimpici in raduno con Jacobs, Tortu e la novità Ceccarelli - - Tvottiano : @enrick81 @napoliforever89 @yosoyelfanal @famigliasimpson @Boomerissima2 @DursoAVita1 @ilvit02 @carlo234556… -