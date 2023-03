(Di martedì 14 marzo 2023) Dickè scomparso ieri sera all’età di 76 anni a Salt Lake City. E’ venuto a mancare un campione che ha fatto la storia dell’leggera e in particolar modo del salto in alto, campione olimpico a Messico 1968 e autore di un cambiamento radicale nella storia della disciplina, dando il via alla tecnica del salto con il corpo all’indietro. Intervenendo al Gr1 di Rai Radio 1, Sara, olimpionica nel salto in alto a Mosca 1980, ha espresso il suo ricordo personale: “Dickè stato fondamentale. È stato un personaggio che haunanon solo al salto in alto ma al movimento dell’in generale“. L’ex campionessa ha sottolineato proprio il cambiostile di salto: “Con ...

Atletica, Simeoni: "Fosbury ha dato una svolta al mondo dello sport" OA Sport

