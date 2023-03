Atletica mondiale in lutto, muore a 76 Dick Fosbury (Di martedì 14 marzo 2023) Morto all’età di 76 anni Dick Fosbury , campione olimpico nel 1968, l’uomo che ha rivoluzionato il salto in alto con una tecnica che è diventata una scuola e che ora porta il suo nome. Fosbury, è... Leggi su feedpress.me (Di martedì 14 marzo 2023) Morto all’età di 76 anni, campione olimpico nel 1968, l’uomo che ha rivoluzionato il salto in alto con una tecnica che è diventata una scuola e che ora porta il suo nome., è...

