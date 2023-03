(Di martedì 14 marzo 2023) Zingonia. Gli accertamenti di martedì 14 marzo per il risentimento ai flessori della coscia sinistra hanno rassicurato lo staff medico nerazzurro: il difensore dovrebbe restare fermo 10 giorni e rientrare ilaprile a Cremona.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Atalanta, sospiro di sollievo per Djimsiti: lesione di primo grado, torna dopo la sosta - webecodibergamo : Gli accertamenti di martedì 14 marzo per il risentimento ai flessori della coscia sinistra hanno rassicurato lo sta… -

...i compagni di squadra attoniti e lo staff nerazzurro ma tutti hanno poi potuto tirare undi ... L'ex, dunque, non ci sarà con Inzaghi che spera di riaverlo a disposizione per il match ...Ora l'è a soli 4 punti e pure il quarto posto, addirittura utopistico un paio di ... anche se il Milan questa sera potrebbe effettuare l'aggancio: Inzaghi può tirare un beldi ...Undi sollievo per Luciano Spalletti e il Napoli. Dopo il problema di ieri sera contro l', Meret si è sottoposto, presso la clinica Pineta Grande , ad accertamenti strumentali al polso ...

Atalanta, sospiro di sollievo per Djimsiti: lesione di primo grado ... L'Eco di Bergamo

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Bergamo, 14 marzo 2023 – L’Atalanta può tirare un mezzo sospiro di sollievo. L’infortunio occorso sabato a Napoli a Berat Djimsiti, costretto ad uscire zoppicante al 44’ del primo tempo, si è rivelato ...