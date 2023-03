Atalanta, Lookman è in crisi? No, ma serve ritrovare qualità nei match (al di là dei goal) (Di martedì 14 marzo 2023) In casa Atalanta sta venendo a mancare Ademola Lookman, ma parlare di crisi è esagerato per quanto serva un riscatto «Lookman ha dato un grande contributo per tenere in alto la squadra: non cambia il giudizio dopo una partita». Le parole di Gasperini rappresentano la situazione attuale di colui che è stato il trascinatore realizzativo dell’Atalanta: volto di una Dea che volava in alto per poi incappare in un tunnel dove i nerazzurri hanno segnato un solo goal nelle ultime 4 partite (zero se non si considera il goffo errore del portiere del Lecce). Ademola in 7 presenze ha siglato soltanto un assist (Lazio) e un goal (Sampdoria), poi un digiuno abbastanza influenzato dal calo mentale della squadra, ma cosa è andato veramente storto? Andiamo per gradi. Con il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) In casasta venendo a mancare Ademola, ma parlare diè esagerato per quanto serva un riscatto «ha dato un grande contributo per tenere in alto la squadra: non cambia il giudizio dopo una partita». Le parole di Gasperini rappresentano la situazione attuale di colui che è stato il trascinatore realizzativo dell’: volto di una Dea che volava in alto per poi incappare in un tunnel dove i nerazzurri hanno segnato un solonelle ultime 4 partite (zero se non si considera il goffo errore del portiere del Lecce). Ademola in 7 presenze ha siglato soltanto un assist (Lazio) e un(Sampdoria), poi un digiuno abbastanza influenzato dal calo mentale della squadra, ma cosa è andato veramente storto? Andiamo per gradi. Con il ...

