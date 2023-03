ASUSTOR | presentato il nuovo RAID

Leggi su tuttotek

(Di martedì 14 marzo 2023)presenta Calcolatore, un configuratore online che guida gli utenti nella scelta dei dischi del proprio NAS Decidere quanti dischi montare sul NAS e la loro capacità può rappresentare un problema per i meno esperti. Ma grazie a questo configuratore, i meno abili potranno dimensionare con facilità i loro storage array e identificare il NASpiù adatto a soddisfare le loro esigenze. Dettagli sulè uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS. Fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., ha messo a punto Calcolatore. Questo è un utile e pratico configuratore online! In pochi istanti consente anche ai meno esperti di decidere, in base alle proprie esigenze, il numero e ...