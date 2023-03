(Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ stato scoperto appena poche settimane fa, ai primi di febbraio scorso, ma l’DW – individuato da Georges Attard e Alain Maury – sta già conquistando le cronache per ilche possa impattare lanel 2046. Unche per gli“è davvero molto basso” come osserva l’astrofisica Patrizia Caraveo, per anni dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. “Abbiamo unbassissimo che questo piccolo corpo celeste, grande appena 50 metri – quanto una piscina olimpionica – possa colpire la” scandisce la scienziata Caraveo conversando con l’Adnkronos. “Anche la stessa Nasa sta continuando a dire che l’DW ha una probabilità molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaPerssonDR : ???? Asteroide di passaggio per San Valentino 2046 - fisco24_info : Asteroide 2023 DW e rischio impatto sulla Terra, cosa dicono gli scienziati: (Adnkronos) - Astrofisica Caraveo all'… - ladyanakina : Asteroide di passaggio per San Valentino 2046 ?? - Celli_Seba : RT @ultimoranet: #Nasa, aumentate le possibilità - seppur ancora basse - che l'asteroide 2023 DW, scoperto due settimane fa, possa colpire… - fonzis12022 : Nasa, l'asteroide '2023 DW' potrebbe colpire la Terra nel 2046 -

L'DW Scoperto lo scorso 2 febbraio, secondo le prime stime l'Dw misura circa 50 metri di diametro (quanto una piscina olimpionica) e si muove ad una velocità di 25 ...... determinare la densità e la composizione di Psyche, l'metallico che sarà presto visitato ... Il progetto, ora terminato, si chiamava Hubble Asteroid Hunter e chiedeva di identificare la scia prodotta dal passaggio di un. Come si vede dall'immagine di una collezione di strisciate, ...

«Purtroppo, come spesso succede, l’asteroide è stato osservato solo per 6 giorni», notava infatti venerdì scorso Albino Carbognani sul suo blog Asteroidi e dintorni, «ed è difficile dire dove si ...Un asteroide di piccole dimensioni potrebbe colpire la Terra nel 2046. Non è la solita fake news, ma una dichiarazione ufficiale della Nasa. Secondo i dati analizzati dal Planetary Defense ...