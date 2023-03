Assuncao | «Il Porto eliminerà l’Inter così! Otavio? Avrà il sostituto»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 marzo 2023) L’ex Paulo, presente nell’ultimo precedente all’Estadio Do Dragao trae Inter – match finito 2-0 – ha parlato della gara di questa sera. Grande ottimismo. Le sue parole a Rádio Renascença POSSIBILITÀ ? Le parole di Paulosulla gara di questa sera: «Credo che ilpossa battere, nonostante sia un ottimo avversario. Ha giocato bene in Italia e ha tutte le carte in regola per qualificarsi. In casa è poi una squadra fortissima. Bisogna entrare bene e concentrati. Se non c’è concentrazione in difesa,ha buoni attaccanti e può approfittarne. Ildeve essere attento e sfruttare le occasioni per segnare. Nel 2005 battemmoper 2-0. La squadra di Conceicao ha pazienza, tranquillità e forza, riuscirà ad ...