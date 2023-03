ASST del Garda: Concorso per 1 Dirigente Farmacista (Di martedì 14 marzo 2023) L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda di Desenzano del Garda ha appenda Bandito una Pubblica Selezione per l’assunzione, a tempo determinato di durata triennale, di 1 Dirigente Farmacista, con specializzazione in disciplina di farmacia ospedaliera. Concorso ASST del Garda: Cosa c’è da Sapere Nella ASST di Desenzano del Garda stanno cercando un Medico Farmacista per far fronte alle necessità di organico della struttura. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale ad indirizzo farmaceutico, esperienza nella mansione, iscrizione all’Albo, conoscenza delle normative del Sistema Sanitario in riferimento alla distribuzione di farmaci. Il Candidato selezionato sarà assunto, per un minimo di tre ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 14 marzo 2023) L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale deldi Desenzano delha appenda Bandito una Pubblica Selezione per l’assunzione, a tempo determinato di durata triennale, di 1, con specializzazione in disciplina di farmacia ospedaliera.del: Cosa c’è da Sapere Nelladi Desenzano delstanno cercando un Medicoper far fronte alle necessità di organico della struttura. Per partecipare al Bando serve laurea magistrale ad indirizzo farmaceutico, esperienza nella mansione, iscrizione all’Albo, conoscenza delle normative del Sistema Sanitario in riferimento alla distribuzione di farmaci. Il Candidato selezionato sarà assunto, per un minimo di tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aiedroma : #HIV #PrEP ?? Laura Corsico, dirigente Medico del Centro IST (Infezioni Sessualmente Trasmesse) dell'Unità Complessa… - AisfOdv : Sabato 18 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 c/o Presidio ASST di Binasco incontriamo la cittadinanza per parlare… - GiusyFabio2 : Sabato 18 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 c/o Presidio ASST di Binasco incontriamo la cittadinanza per parlare… - CislLombardia : 'Il lavoro del sindacato è prezioso, ma il sistema sanitario è collassato: tempi d'attesa, pronto soccorsi. Il prob… - LadyValentina14 : RT @webecodibergamo: Scritto e interpretato dagli infermieri e medici del Pronto Soccorso dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, lo spet… -