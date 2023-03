Assomusica piange l’improvvisa scomparsa del presidente Vincenzo Spera

Leggi su lopinionista

(Di martedì 14 marzo 2023) ROMA – “La notte scorsa è venuto a mancare improvvisamente il nostro, a seguito di un incidente stradale a Genova di cui è rimasto vittima. Addolorati e sgomenti, i membri del Consiglio Direttivo e tutti gli Associati diricordano le grandi doti dell’uomo e del professionista, da sempre impegnato nella promozione della musica dal vivo, in particolare dal 2012 ad oggi in cui ha ricoperto il ruolo didell’Associazione di Organizzatori e Produttori Italiani di Spettacoli Musicali dal Vivo, che costituisce la realtà più rappresentativa delle imprese di musica live in Italia”. E’ quanto si legge in una nota di, 70 anni, nato a Salvitelle (SA), aveva lavorato con i più grandi artisti ...