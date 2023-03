Asportato feto parassita del fratello gemello dal cranio di una bambina di un anno in Cina (Di martedì 14 marzo 2023) Grazie a un delicato intervento chirurgico, a una bambina di appena un anno è stato Asportato il feto parassita del fratello gemello dal cranio. E’ accaduto in Cina. Un caso rarissimo di fetus in fetu riportato sulla rivista Neurology dal team medico dell’Ospedale Universitario Huashan dell’Università Fudan di Shanghai, dell’Ospedale Tiantan di Pechino e dell’Ospedale ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Grazie a un delicato intervento chirurgico, a unadi appena unè statoildeldal. E’ accaduto in. Un caso rarissimo di fetus in fetu riportato sulla rivista Neurology dal team medico dell’Ospedale Universitario Huashan dell’Università Fudan di Shanghai, dell’Ospedale Tiantan di Pechino e dell’Ospedale ... TAG24.

Asportato 'gemello' parassita dal cervello di una bambina cinese di un anno Il feto "parassita", di piccole dimensioni, ha un aspetto vagamente embrionale e con gli arti superiori abbozzati. Il gemello parassita è stato asportato da una sacca di liquido tra i ventricoli del ... Asportato feto parassita del fratello gemello da una bimba in Cina Tag24 Gemello parassita asportato dal cervello di una bimba di un anno Questo è stato estratto dal cervello di una bambina cinese di un anno. Pur essendo vivo, poiché composto da cellule vitali, il feto malformato non può comunque sopravvivere al di fuori del gemello ... Asportato 'gemello' parassita dal cervello di una bambina cinese di un anno ROMA – Il corpo del gemello mai nato era nel cranio della sorella di un anno. Il caso clinico è stato riscontrato in Cina ed è stato descritto da un team di medici e scienziati dell'Ospedale Universit ...