Asparagi gratinati in salsa | delizia di primavera

Leggi su donnaup

(Di martedì 14 marzo 2023) Festeggiamo l’arrivo dellacon un piatto diinMornay. Si tratta di un contorno davvero invitante e nutriente, tanto che potremmo idealmente servirlo anche come piatto unico. Il condimento da cui sono accompagnate queste verdure di stagione altri non è che una besciamella rafforzata, per così dire, dall’aggiunta di panna e parmigiano che la rendono unainarrivabile. Una spolverata di mozzarella, poi, renderà questa ricetta filante, invitante ed appagante! Realizzarla è semplicissimo e non richiede chissà quale abilità culinaria. Una volta pronta, va infornata per una ventina di minuti e sfornata solo quando presenta una crosticina dorata in superficie. In questa veste leggermente insolita, questi ortaggi convinceranno anche i piccini all’assaggio e siamo certa ...