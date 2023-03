Ascolti tv, ‘Il commissario Ricciardi’ si aggiudica il prime time (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – La serie di Rai1 ‘Il commissario Ricciardi’ si è aggiudicata gli Ascolti del prime time di ieri grazie a 3.621.000 telespettatori e al 19,7% di share. ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5 ha registrato invece 2.862.000 ma uno share più alto, 22,5%, dovuto alla maggiore durata del programma. Terzo posto per Rai2 che con ‘Stasera tutto è possibile’ ha ottenuto 1.432.000 telespettatori e il 9% di share. Appena fuori dal podio Rai3 con ‘PresaDiretta’, visto da 1.116.000 telespettatori pari al 5,8% di share, mentre Italia 1 con ‘Freedom – Oltre il confine’ ha conquistato 834.000 telespettatori, share 5,1% e Retequattro con ‘Quarta Repubblica’ ne ha raccolti 692.000 pari al 4,6%. Su Nove ‘Little Big Italy’ ha interessato 524.000 telespettatori con il 2,6% e La7 con il film ‘La ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – La serie di Rai1 ‘Ilsi èta glideldi ieri grazie a 3.621.000 telespettatori e al 19,7% di share. ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5 ha registrato invece 2.862.000 ma uno share più alto, 22,5%, dovuto alla maggiore durata del programma. Terzo posto per Rai2 che con ‘Stasera tutto è possibile’ ha ottenuto 1.432.000 telespettatori e il 9% di share. Appena fuori dal podio Rai3 con ‘PresaDiretta’, visto da 1.116.000 telespettatori pari al 5,8% di share, mentre Italia 1 con ‘Freedom – Oltre il confine’ ha conquistato 834.000 telespettatori, share 5,1% e Retequattro con ‘Quarta Repubblica’ ne ha raccolti 692.000 pari al 4,6%. Su Nove ‘Little Big Italy’ ha interessato 524.000 telespettatori con il 2,6% e La7 con il film ‘La ...

