Ascolti tv, “Il commissario Ricciardi” in calo: persa la sfida con il Grande Fratello Vip (Di martedì 14 marzo 2023) Nel computo totale della sera il reality di Canale 5 è il programma più visto con 2.86 milioni di spettatori per il 22,5% di share. In calo gli Ascolti tv per Il commissario Ricciardi su Rai Uno. anale 5 mantiene la vetta negli Ascolti TV del martedì con il Grande Fratello VIP, che ha appassionato Leggi su 2anews (Di martedì 14 marzo 2023) Nel computo totale della sera il reality di Canale 5 è il programma più visto con 2.86 milioni di spettatori per il 22,5% di share. Inglitv per Ilsu Rai Uno. anale 5 mantiene la vetta negliTV del martedì con ilVIP, che ha appassionato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ascolti tv, Il commissario Ricciardi in calo: lo scontro con il Grande Fratello Vip - Gianni33007 : #Porro vale proprio la pena? Ascolti tv e dati Auditel lunedì 13 marzo: Commissario Ricciardi in calo, chi sono i… - SerieTvserie : Ascolti tv lunedì 13 marzo 2023: Il commissario Ricciardi a 3,6 mln (19,7%), GF Vip 2,9 mln (22,5%), STEP a 1,4 (9%) - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Nella serata di lunedì 13 marzo 2023, c’è stata la sfida tra Rai1 e Canale 5, tra Il commissario Ricciardi 2 e il Grande Frate… - infoitcultura : Ascolti tv e dati Auditel lunedì 13 marzo: Commissario Ricciardi in calo, chi sono i 6 finalisti del Gf Vip -