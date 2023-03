Ascolti tv Il Commissario Ricciardi 2 e il Grande Fratello Vip | chi ha vinto? Dati Auditel e share di ieri lunedì 13 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv Il Commissario Ricciardi 2 e il Grande Fratello Vip, chi ha vinto? Dati Auditel e share di ieri lunedì 1… - libera703 : @GrandeFratello @alfosignorini @MedInfinityIT Quindi...per farsi benvolere al gf...bisogna fare denunce e intimidir… - infoitcultura : Dopo il boom di ascolti della prima puntata, torna il Commissario Ricciardi - antonellaa262 : Nel corso del primo episodio della seconda stagione del Commissario Ricciardi, serie in onda su Rai Uno interpretat… - StraNotizie : Ascolti tv, 'Il Commissario Ricciardi 2' debutta e vince con oltre 4 mln -

... che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi. Ecco cos'accadrà nella nuova puntata, in onda lunedì 13 marzo. IlRicciardi 2, le anticipazioni della seconda puntata La contessa ...... come lunedì scorso subito dopo la fine della fiction IlRicciardi. E l'esperimento può dirsi riuscito, dato che i risultati in termini disono decisamente positivi: a seguire la ......titolo Anime di Vetro sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle ore 21.30 e si preannuncia già un boom divisti gli apprezzamenti ricevuti dalla prima puntata lo scorso 6 marzo. Il...

Ascolti tv ieri lunedì 13 marzo 2022: share di Il commissario ... MAM-e

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra la fiction con Lino Guanciale Il Commissario Ricciardi e il reality show di Alfonso Signorini Grande Fratello Vip Ieri sera, lunedì 13 marzo, sono andati in onda ...