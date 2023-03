Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 13 marzo 2023 (Di martedì 14 marzo 2023) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 13 marzo 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Sebbene in calo, la fiction Il Commissario Ricciardi 2 vince la prima serata in sovrapposizione, con una media di 3,6 milioni di spettatori, ma il GF Vip si mantiene stabile a quasi 2,9 milioni di spettatori. Leggera crescita per Stasera tutto è possibile. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Il Commissario Ricciardi 2 ha totalizzato 3621 spettatori, 19,65% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2862 spettatori (share 22,45%). Il programma documentaristico Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha catturato 834 spettatori (5,05%); su Rai2 la puntata ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 14 marzo 2023): idei programmi più visti di13, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Sebbene in calo, la fiction Il Commissario Ricciardi 2 vince la prima serata in sovrapposizione, con una media di 3,6 milioni di spettatori, ma il GF Vip si mantiene stabile a quasi 2,9 milioni di spettatori. Leggera crescita per Stasera tutto è possibile.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Il Commissario Ricciardi 2 ha totalizzato 3621 spettatori, 19,65% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2862 spettatori (share 22,45%). Il programma documentaristico Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha catturato 834 spettatori (5,05%); su Rai2 la puntata ...

