Ascolti 13 marzo, quanto ha fatto la 41esima puntata del Grande Fratello Vip (Di martedì 14 marzo 2023) Parliamo di Ascolti. La 41esima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri 13 marzo, si è conclusa con una nuova nomination. Al televoto sono finiti: Antonella, Daniele, Nikita, Milena, Micol, Onestini e Giaele. La nomination decreterà il secondo finalista. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Onestini. #GFVIP pic.twitter.com/ZU2HWlfmLR — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2023 La puntata del GF Vip ha totalizzato 2.862.000 spettatori pari al 22,5% di share. Mentre su Rai Uno la fiction Il Commissario Ricciardi ha registrato 3.621.000 telespettatori pari al 19,7% di share. Vi ... Leggi su biccy (Di martedì 14 marzo 2023) Parliamo di. Ladella settima edizione delVip, andata in onda ieri 13, si è conclusa con una nuova nomination. Al televoto sono finiti: Antonella, Daniele, Nikita, Milena, Micol, Onestini e Giaele. La nomination decreterà il secondo finalista. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Onestini. #GFVIP pic.twitter.com/ZU2HWlfmLR —(@) March 14, 2023 Ladel GF Vip ha totalizzato 2.862.000 spettatori pari al 22,5% di share. Mentre su Rai Uno la fiction Il Commissario Ricciardi ha registrato 3.621.000 telespettatori pari al 19,7% di share. Vi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viviromatv : Dopo il successo del primo appuntamento, martedì 14 marzo continua all’insegna della sperimentazione scientifica la… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: In 61 mila per la Notte degli Oscar su Tv8 (4.5%). - infoitcultura : Tv: gli ascolti di lunedì 13 marzo, 61 mila nottambuli per gli Oscar - SerpiSamuele : Nuovo record di ASCOLTI per #Lingo...programma di la7 condotto egregiamente da @caterinabalivo ...ieri 13 marzo h… - pinguina43 : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Lunedì 13 Marzo 2023· Il Commissario Ricciardi in calo (3,62 mln – 19.7%), GFVip 22.5% (2,86 mln). STEP s… -