Ascoli, pubblicazione celebra 100 anni marcia su Roma.Insorge Pd (Di martedì 14 marzo 2023) Verrà presentata il 24 marzo in un bar di Ascoli Piceno la pubblicazione "Cento - Eredità di una rivoluzione", opera che celebra il centenario della marcia su Roma attraverso "ritratti, aneddoti e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) Verrà presentata il 24 marzo in un bar diPiceno la"Cento - Eredità di una rivoluzione", opera cheil centenario dellasuattraverso "ritratti, aneddoti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaMarche : Ascoli, pubblicazione celebra 100 anni marcia su Roma.Insorge Pd. CasaPound, dai dem censura per motivi ideologici - infoitinterno : Marcia su Roma, la celebrazione ad Ascoli in una pubblicazione. Il Pd infuriato: «Il fascismo si combatte» - falcions85 : RT @lanuovariviera: Ad Ascoli la presentazione della pubblicazione che celebra la Marcia su Roma - lanuovariviera : Ad Ascoli la presentazione della pubblicazione che celebra la Marcia su Roma - RegioneMarcheIT : E’ un invito a scoprire il fascino di un territorio, promozione per turisti e visitatori e per i marchigiani stessi… -