Arsenal-Sporting Lisbona (Europa League, 16-03-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. I Gunners ospitano i Leoni biancoverdi (Di martedì 14 marzo 2023) La gara d’andata è stata splendida come pensavamo, Arsenal e Sporting hanno pareggiato 2-2, si sono date battaglia splendidamente e in diversi momenti della partita sembravano vicine a prevalere una sull’altra ma alla fine si sono equivalse. La squadra meritevole di accedere ai quarti di finale di Europa League si deciderà quindi nella gara di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 14 marzo 2023) La gara d’andata è stata splendida come pensavamo,hanno pareggiato 2-2, si sono date battaglia splendidamente e in diversi momenti della partita sembravano vicine a prevalere una sull’altra ma alla fine si sono equivalse. La squadra meritevole di accedere ai quarti di finale disi deciderà quindi nella gara di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Arsenal-Sporting Lisbona (Europa League, 16-03-2023 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. I Gunners ospitano… - Andrea_82b15 : @makva081 Quale città non è in grado di gestire ordine pubblico? Mo fanno giocà Arsenal-Sporting a porte chiuse per… - corsaroll : @MilanChamp19n @OfficialASRoma @EuropaConLeague @EuropaLeague @ManUtd @juventusfc L'#Arsenal non è nemmeno certa di… - MrRamirezTv : ARTETA pareggia l'andata in Portogallo: Sporting-Arsenal 2-2 | UEL | DAZN Highlights - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: Con una scivolata miracolosa, St. Juste ha tolto a Martinelli uno dei gol più belli dell'anno. -