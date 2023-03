"Arriva la tempesta perfetta": banche, ecco cosa rischia davvero l'Italia (Di martedì 14 marzo 2023) Future di Wall Street in territorio lievemente positivo dopo le forti oscillazioni di ieri sui listini legate al tracollo della Silicon Valley Bank, che ha prodotto un effetto domino sui titoli bancari, con gli istituti di credito europei che hanno segnato pesanti perdite. Al momento i contratti sull'indice Dow Jones segnano +0,28% mentre quelli su S&P e Nasdaq +0,29%. Ma quanto accaduto alla banca californiana potrebbe avere ancora conseguenze pesanti anche sui mercati europei e sull'Italia. Il presidente Joe Biden ha fatto sapere che non ci sono rischi per i correntisti, ma il livello di allerta resta comunque alto.Secondo alcune analisi, come riporta Repubblica, l'Italia rischia di ritrovarsi al centro di una "tempesta perfetta". E il motivo è il seguente: le banche soffrono i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Future di Wall Street in territorio lievemente positivo dopo le forti oscillazioni di ieri sui listini legate al tracollo della Silicon Valley Bank, che ha prodotto un effetto domino sui titoli bancari, con gli istituti di credito europei che hanno segnato pesanti perdite. Al momento i contratti sull'indice Dow Jones segnano +0,28% mentre quelli su S&P e Nasdaq +0,29%. Ma quanto accaduto alla banca californiana potrebbe avere ancora conseguenze pesanti anche sui mercati europei e sull'. Il presidente Joe Biden ha fatto sapere che non ci sono rischi per i correntisti, ma il livello di allerta resta comunque alto.Secondo alcune analisi, come riporta Repubblica, l'di ritrovarsi al centro di una "". E il motivo è il seguente: lesoffrono i ...

