(Di martedì 14 marzo 2023) La Ragioneria Generale dello Stato ha autorizzato l'utilizzo di ulteriori 300 milioni di euro per gli stipendi dei docenti. Questi fondi saranno utilizzati per aumentare gli aumenti pagati anticipatamente rispetto alla firma dela dicembre scorso. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Arretrati contratto scuola, in arrivo anche per i supplenti. Le ultime notizie - AgenziaOpinione : FILCAMS – FISASCAT – UILTUCS * FAMIGLIE COOPERATIVE: « I DIPENDENTI PRETENDONO IL RICONOSCIMENTO DEGLI ARRETRATI, I… - Gemma17884743 : RT @Frances99687883: 100mila docenti devono restituire il Bonus 200€.8 rate da 25€,da febbraio.A dicembre hanno ricevuto gli arretrati da c… - BarisiGiancarlo : RT @Frances99687883: 100mila docenti devono restituire il Bonus 200€.8 rate da 25€,da febbraio.A dicembre hanno ricevuto gli arretrati da c… - parpagnowow : RT @Frances99687883: 100mila docenti devono restituire il Bonus 200€.8 rate da 25€,da febbraio.A dicembre hanno ricevuto gli arretrati da c… -

... 157.461 posti coperti nello scorso anno scolastico da insegnanti confino al 30 giugno. ... leggi anche Stipendio docenti marzo 2023: importo,e date pagamento Scuola, troppi precari:......la maggior parte dei crediti del lavoratore dipendente (tra cui il Tfr e gli stipendi), ... che si applica anche a tutti i crediti derivanti da un. Si prescrivono quindi in 10 anni ......rispondono alla disdetta unilaterale delintegrativo da parte delle Famiglie Cooperative , sottoscritto a settembre 2014. Lavoratrici e lavoratori chiedono il riconoscimento degli...

Arretrati contratto scuola, in arrivo anche per i supplenti. Le ultime notizie Orizzonte Scuola

Tra le proposte di riforma fiscale c’è l’estenzione della cedolare secca agli immobili non residenziali. Era già accaduto con la Legge di Bilancio 2019. Ecco perché l’esperienza non era stata ripropos ...La Ragioneria generale dello stato ha dato il via libera all'utilizzo per gli stipendi dei docenti di ulteriori 300 milioni di euro che ...