Arrestato mentre minacciava i familiari e la moglie: scarcerato (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoScarcerazione e arresti domiciliari per pluripregiudicato Arrestato in flagranza di reato mentre minacciava di uccidere con l’utilizzo di una pistola e di un coltello i familiari presenti alla lite con la moglie. A deciderlo è stato il gip di Napoli che ha accolto le argomentazioni del difensore di fiducia dell’uomo, l’avvocato Fabrizio De Maio, nonostante il parere contrario del pubblico ministero. L’ uomo, pluripregiudicato (per spaccio di droga, evasione e rapina), condannato a tre anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia dopo l’intervento delle forze dell’ordine si arrese immediatamente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoScarcerazione e arresti domiciliari per pluripregiudicatoin flagranza di reatodi uccidere con l’utilizzo di una pistola e di un coltello ipresenti alla lite con la. A deciderlo è stato il gip di Napoli che ha accolto le argomentazioni del difensore di fiducia dell’uomo, l’avvocato Fabrizio De Maio, nonostante il parere contrario del pubblico ministero. L’ uomo, pluripregiudicato (per spaccio di droga, evasione e rapina), condannato a tre anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia dopo l’intervento delle forze dell’ordine si arrese immediatamente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

