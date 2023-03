Armocromia | la Primavera tra palette | colori e sottogruppi

(Di martedì 14 marzo 2023) Pelle luminosa, occhi brillanti e capelli dai riflessi dorati che regalano una radiosità naturale. Una descrizione che, in, non può far pensare immediatamente allae ai suoi. Unapiuttosto rara, caratterizzata da un’intrinseca luminosità. In, infatti, laha le stesse caratteristiche della Natura durante la stagione. Proprio per questo, alladellaappartengono nuance brillanti come quelle dei fiori che sbocciano, dell’erba che rinasce e del cielo terso, avvolti dal calore dorato del sole. Daibrillanti, caldi e vivaci, laè una stagione molto variegata. A caratterizzare questa stagione, secondo l’, ...

BLUEM00NJK : io non ci capirò mai niente sull'armocromia fr credo di essere autunno-inverno e poi magari boom risulto primavera lol

Armocromia: l’identikit della donna primavera Donna Moderna

