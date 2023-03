Armi, chi ne esporta di più: qualche sorpresa e il boom dell’Italia (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar – boom di Armi nel mondo? Non proprio, gli ultimi dati ci dicono che negli ultimi anni l’incremento di importazioni di Armi riguarda soprattutto il Vecchio Continente. Negli Stati europei c’è stato difatti un aumento del 47% nel 2018-2022. Al contrario, negli stessi periodi di riferimento, si attesta una diminuzione del 5,1 su scala globale, soprattutto in Africa (-21%), Asia e Oceania (-7,5%) e Medio Oriente (8,8%). E’ quanto rivelato dal rapporto 2023 di Sipri (Stockholm International Peace Research Institute). Ma quali sono i Paesi che esportano e quelli che importano di più? I primi importatori Il primo Paese acquirente di Armi è l’India, con una quota dell’11% delle importazioni mondiali. Il gigante asiatico è al primo posto anche come destinazione delle Armi russe, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar –dinel mondo? Non proprio, gli ultimi dati ci dicono che negli ultimi anni l’incremento di importazioni diriguarda soprattutto il Vecchio Continente. Negli Stati europei c’è stato difatti un aumento del 47% nel 2018-2022. Al contrario, negli stessi periodi di riferimento, si attesta una diminuzione del 5,1 su scala globale, soprattutto in Africa (-21%), Asia e Oceania (-7,5%) e Medio Oriente (8,8%). E’ quanto rivelato dal rapporto 2023 di Sipri (Stockholm International Peace Research Institute). Ma quali sono i Paesi cheno e quelli che importano di più? I primi importatori Il primo Paese acquirente diè l’India, con una quota dell’11% delle importazioni mondiali. Il gigante asiatico è al primo posto anche come destinazione dellerusse, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Prima di parlare, ascoltate chi sul campo c'è. Sono pacifisti, ma prima di tutto pacificatori. Vanno lì dove bisogn… - rubio_chef : E poi c’è gente che si sega su chi di fatto esorta a inviare armi, a continuare questa guerra in cui ormai ci sono… - GuyMacsen : @OrtigiaP @Crosetto @repubblica @borghi_claudio @Donzelli @LucioMalan @NicolaMolteni @valy_s @maryfagi… - AlexanderLandSp : @LennyBusker3 Come può non essere un aumento delle tensioni militari se accetti di acquistare dagli USA sottomarini… - VincenzoGiambra : Perché il governo italiano non motiva tutti questi milioni?? (Miliardi??) di euro spesi per mandare armi all'Ucrain… -