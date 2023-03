Arcipelago e Costa Flegrea, il piano di sviluppo giovedì alla Borsa Mediterranea del Turismo (Di martedì 14 marzo 2023) L’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei presenta nell’ambito della BMT-Borsa Mediterranea del Turismo, giovedì 16 marzo, ore 16,15, nella Sala Mediterraneo della Mostra d’Oltremare (padiglione 4, Mostra d’Oltremare – ingresso viale Kennedy – Napoli), ‘Arcipelago e Costa Flegrea’, “un piano di sviluppo – spiega Francesco Maisto, Presidente dell’Ente Parco – per l’ampliamento e il potenziamento competitivo del sistema turistico dei Campi Flegrei, anche attraverso nuove offerte all’insegna del Turismo sostenibile. Il progetto è rivolto agli attori pubblici e privati della filiera turistico-culturale del territorio”. Intervengono: Felice Casucci, Assessore al Turismo e alla ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 marzo 2023) L’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei presenta nell’ambito della BMT-del16 marzo, ore 16,15, nella Sala Mediterraneo della Mostra d’Oltremare (padiglione 4, Mostra d’Oltremare – ingresso viale Kennedy – Napoli), ‘’, “undi– spiega Francesco Maisto, Presidente dell’Ente Parco – per l’ampliamento e il potenziamento competitivo del sistema turistico dei Campi Flegrei, anche attraverso nuove offerte all’insegna delsostenibile. Il progetto è rivolto agli attori pubblici e privati della filiera turistico-culturale del territorio”. Intervengono: Felice Casucci, Assessore al...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ossmeteobargone : RT @flash_meteo: Emessa per domani, venerdì, un'allerta gialla per l'Arcipelago e il litorale a nord di Grosseto per mareggiate. Allerta gi… - DANI56 : RT @AnsaToscana: Prorogato codice giallo per vento e mareggiate in Toscana. Soprattutto sull'Arcipelago e sulla costa fra Livorno e Grosset… - AnsaToscana : Prorogato codice giallo per vento e mareggiate in Toscana. Soprattutto sull'Arcipelago e sulla costa fra Livorno e… - CorriereToscano : Codice giallo. Raffiche vento Arcipelago e lungo la costa tra Livorno e Grosseto. Mare molto mosso sud Elba… - Mafara72 : RT @flash_meteo: Emessa per domani, venerdì, un'allerta gialla per l'Arcipelago e il litorale a nord di Grosseto per mareggiate. Allerta gi… -