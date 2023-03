"Appena hanno un giorno libero...". Giletti e Sofia Goggia, soffiata piccantissima (Di martedì 14 marzo 2023) Una passione "mondiale", quella tra Massimo Giletti e Sofia Goggia, travolgente come una discesa libera ma decisamente molto, molto più bollente delle piste solcate dalla star dello sci femminile azzurro. Filtrano conferme sulla relazione top secret tra la campionessa di Bergamo e il conduttore di Non è l'arena, che lo stesso giornalista di La7 aveva in qualche modo anticipato nella sua intervista a Belve, su Rai 2, messo sotto torchio da Francesca Fagnani. "Sofia Goggia una sera faceva la tua imitazione in un modo pazzesco...", aveva confidato in studio alla Fagnani, che aveva subito annusato lo scoop: "Allora adesso la invitiamo qui in studio Sofia". Proposta malandrina per far sbilanciare Giletti sulla presenza di una donna nella sua vita: "Sì, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Una passione "mondiale", quella tra Massimo, travolgente come una discesa libera ma decisamente molto, molto più bollente delle piste solcate dalla star dello sci femminile azzurro. Filtrano conferme sulla relazione top secret tra la campionessa di Bergamo e il conduttore di Non è l'arena, che lo stesso giornalista di La7 aveva in qualche modo anticipato nella sua intervista a Belve, su Rai 2, messo sotto torchio da Francesca Fagnani. "una sera faceva la tua imitazione in un modo pazzesco...", aveva confidato in studio alla Fagnani, che aveva subito annusato lo scoop: "Allora adesso la invitiamo qui in studio". Proposta malandrina per far sbilanciaresulla presenza di una donna nella sua vita: "Sì, ...

