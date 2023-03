(Di martedì 14 marzo 2023) MILANO – Dopo le tre special performance di New York, Madrid e Milano di #30, la straordinaria maratonaper celebrare i trent’anni di carriera della cantante italiana più ascoltata del mondo,tornacon “”, la nuovanée che segna il suoa distanza di cinque anni dal suo ultimo. Il 30 giugno, il 1° e il 2 luglio, l’artista sarà a Piazza San Marco (Venezia), mentre il 21 e il 22 luglio si esibirà a Plaza De España (Siviglia). «Queste date sono anteprime di unche annuncerò a breve. Sono concerti super dedicati, faremo una scaletta pensata appositamente per Venezia e per le altre città in cui andremo. Mi piace pensare ...

“Anteprima World Tour”, il ritorno live di Laura Pausini L'Opinionista

MILANO – Dopo le tre special performance di New York, Madrid e Milano di #LAURA30, la straordinaria maratona live per celebrare i trent'anni di carriera della cantante italiana più ascoltata del mondo